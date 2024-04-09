Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: "Bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir videomesaj yayımladı. Erdoğan, “31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız. Türkiye'nin ortak vatanımız, demokrasimizin ortak değerimiz olduğunun bilinciyle hep birlikte çok çalışacağız, üreteceğiz, emek vereceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok.” dedi.