Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: "Bu kibir abidelerine hep beraber 'yeter' diyeceğiz" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Neşet Ertaş’ın türküsünden alıntı yaparak muhalefeti eleştirdi. "Dost elinden gel olmazsa varılmaz' dedik, 'rızasız bahçenin gülü derilmez' dedik, 'kalpten kalbe bir yol vardır görülmez' dedik." diyen Başkan Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için "İnşallah 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine hep beraber "yeter" diyeceğiz. 85 milyon olarak sandığa, irademize ve geleceğimize sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.
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