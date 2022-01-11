Başkan Erdoğan'dan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar: Vesayeti yendik, terörün başını ezdik | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin, 2008 yılından bu yana UNESCO'ya en fazla kültürel değer kaydettiren ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Kayıtlı kültürel miras sayımız 21'e yükselmiştir." dedi. Erdoğan, "2023 hedeflerini hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştık, 2053 vizyonumuzu güvenle ilan ettik. Vesayeti yendik, terörün başını ezdik. Ülkemizi yatırımlarla donattık, geleceğe umutla bakmamızı sağladık. Büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri'ni törenle sahiplerine takdim etti.