Video Haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da iftarını açtı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da iftarını açtı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da iftarını açtı | Video

13.04.2022 | 22:03

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.

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