Başkan Yardımcısı Yılmaz, TDT Zirvesi'nde Aliyev tarafından karşılandı | Video 06.07.2024 | 12:51 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Şuşa şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Yılmaz, zirvenin düzenlendiği Şuşa Özel Temsilcilik Ofisi İdari Binası'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Yılmaz ve Aliyev, karşılamanın ardından ayaküstü sohbet etti.