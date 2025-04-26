Video Haber Bayraktar TB3’ün "Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri" başarıyla gerçekleşti | Video
Bayraktar TB3’ün

Bayraktar TB3’ün "Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri" başarıyla gerçekleşti | Video

26.04.2025 | 16:52

Bayraktar TB3 SİHA’nın, TCG ANADOLU Gemisi’nden "Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri" başarıyla gerçekleşti.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar TB3 SİHA'nın, TCG ANADOLU Gemisi'nden "Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri" başarıyla gerçekleştiğini duyurdu. MSB tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"22-25 Nisan tarihleri arasında, TCG ANADOLU Gemisi'nde, Bayraktar TB3 SİHA'nın "Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri" başarıyla gerçekleşti. 25 Nisan'da gerçekleştirilen testlere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı."
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