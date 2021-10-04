Video Haber Beyaz Saray'dan erişim skandalıyla ilgili ilk açıklama: Kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar | Video
Beyaz Saray'dan erişim skandalıyla ilgili ilk açıklama: Kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar | Video

Beyaz Saray'dan erişim skandalıyla ilgili ilk açıklama: Kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar | Video

04.10.2021 | 23:12

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Beyaz Saray’dan erişim skandalıyla ilgili ilk açıklama: Kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar | Video 00:38
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Dünya kamuoyu WhatsApp, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sıkıntısını yakından takip ediyor. Mağdur olan milyonlarca kullanıcı erişim sağlayabildiği sosyal medya platformları üzerinden duruma tepki gösteririken, konuyla ilgili olarak yapılan ilk açıklamada sorunun en kısa sürede düzeltileceği aktarıldı. Saatlerdir yaşanan erişim sıkıntısı henüz giderilemezken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Açıklamada federal düzenleme sinyali verildi ve "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan şirketlerin sahip olduğu güce atıf yapılan açıklamada, "İletişim platformları kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar." denildi.

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