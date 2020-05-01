Boğazda yürüyüşe çıkan İsmail Küçükkaya, "Aman evden çıkmayın’ demişti | Video

İsmail Küçükkaya, bu sabah FOX TV yayınında “Bugün, yarın ve Pazar sokağa çıkma kısıtlamaları var. Aman diyorum, aman! Bu kısıtlamalara harfiyen uyalım da şu Koronavirüs belasından sağ salim kurtulalım“ demesi dikkat çekmişti.