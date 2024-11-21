Bolulu genç girişimciden göz kamaştıran tasarımlar

Bolulu genç girişimci 38 yaşındaki İsmail Gürol, gümüşten yaptığı tasarımlarla ilgi odağı oldu. Tasarımcı Gürol, çocukların süt dişlerinden kolye ve saç telinden yaptığı tespihler göz kamaştırıyor.