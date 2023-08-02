Brezilya’da son bir haftada polis baskınlarında 42 kişi öldü | Video

Brezilya’da polisin son bir haftada Rio De Janeiro, Sao Paulo ve Bahia eyaletlerinde uyuşturucu çetelerine karşı düzenlediği operasyonlarda en az 42 kişi hayatını kaybetti.