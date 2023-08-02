Brezilya’da son bir haftada polis baskınlarında 42 kişi öldü | Video
Brezilya’da polisin son bir haftada Rio De Janeiro, Sao Paulo ve Bahia eyaletlerinde uyuşturucu çetelerine karşı düzenlediği operasyonlarda en az 42 kişi hayatını kaybetti.
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