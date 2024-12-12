Bugün Gabar’daki büyük keşfin yıl dönümü! Bakan Bayraktar: 'Girilemez, gidilemez' denilmişti... | Video

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabı üzerinden Gabar'daki büyük keşfin yıl dönümüne özel video paylaştı. "Bir dönem 'Girilemez, gidilemez' denilen Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük" diyen Bayraktar, bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimin 61 bin varilin üzerine çıktığını ve kasımda ülke genelinde petrol üretiminde kırılan rekorun yarısının Gabar'a ait olduğunu bildirdi.