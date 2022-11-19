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OTOMATİK OYNAT
03:57
Mahmut Övür | CHP'de 'Kemalciler-Ekremciler savaşı' yeniden başlıyor 19.11.2022 | 17:04
03:27
Melih Altınok | Ahmet Kaya ve Beyaz Türkler 19.11.2022 | 17:01
04:57
Burhanettin Duran | Fay hatlarının ortasındaki parti 19.11.2022 | 16:58
03:00
Mehmet Barlas | İran'da neler oluyor? 19.11.2022 | 16:55
05:51
Celal Kılıçdaroğlu son yolculuğuna uğurlandı | Video 19.11.2022 | 15:46
02:44
00:15
03:08
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti | Video 19.11.2022 | 09:32
02:53
00:36
Ahmet Şık’tan TBMM'de provokasyon: Bakan Soylu'dan sert yanıt 18.11.2022 | 21:14
00:42
00:40
04:35
Burhanettin Duran | Erdoğan'ın Bali mesajları ve Akşener'e mesajı 18.11.2022 | 17:04
03:02
Mehmet Barlas | İngiltere'deki krizin sebebi 18.11.2022 | 16:56
01:34
Bakan Soylu’dan “Algı yapıyorsunuz” diyen CHP’li Başarır’a tepki | Video 18.11.2022 | 16:45
01:48
06:45
Bakan Çavuşoğlu İstiklal Caddesi'nde açıklama yaptı | Video 18.11.2022 | 16:24
02:13
08:44
Burhanettin Duran'ın 19.11.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...