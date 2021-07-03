Burhanettin Duran | Muhalefetin Katar karşıtlığı
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04:04
Burhanettin Duran | Muhalefetin Katar karşıtlığı 03.07.2021 | 15:55
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Hasan Basri Yalçın | ‘Türk Demokrasi Projesi’ 03.07.2021 | 15:50
00:44
Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti 03.07.2021 | 15:37
02:36
Engin Ardıç | Kimsenin geçmediği köprüye bak 03.07.2021 | 13:46
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Son dakika: Edirne'de sağanak sonrası su baskınları meydana geldi! | Video 02.07.2021 | 22:12
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Başkan Erdoğan: Gençler üzerinde yaptığımız yatırımlar ortadadır | Video 02.07.2021 | 21:43
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Başkan Erdoğan'dan 'Turkovac' açıklaması | Video 02.07.2021 | 21:27
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Sosyal medya tepki çeken görüntü! Apar topar paylaşımını sildi | Video 02.07.2021 | 19:36
Burhanettin Duran'ın 03.07.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...