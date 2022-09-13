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Burhanettin Duran | ŞİÖ, Türkiye ve Batı dışı dünyanın yükselişi 13.09.2022 | 17:08
03:12
Son Dakika: İstanbul'da suya 40.38 zam! | Video 13.09.2022 | 16:59
08:28
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04:12
Mahmut Övür | FETÖ elebaşı Gültekin Uysal'ın evinde mi kaldı? 13.09.2022 | 14:34
03:14
Hilal Kaplan | 'Müesses nizam' denince akla... 13.09.2022 | 14:31
03:11
Mehmet Barlas | Tunç Soyer konusunda 6'lı masa neden sessiz? 13.09.2022 | 14:28
11:18
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Tunç Soyer’den sonra İBB meclisi CHP grubu da Osmanlı'ya saldırdı | Video 12.09.2022 | 23:13
04:30
Bakan Kurum afetzedelere güzel haberi verdi | Video 12.09.2022 | 20:32
02:35
Öğrenci muafiyetine İmamoğlu engeli | Video 12.09.2022 | 18:51
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02:52
Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı | Video 12.09.2022 | 18:36
Burhanettin Duran'ın 13.09.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...