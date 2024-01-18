Video Haber Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan yardımcısı da gözaltında! | Video
Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan yardımcısı da gözaltında! | Video

Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan yardımcısı da gözaltında! | Video

18.01.2024 | 10:15

Son dakika haberine göre CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 20 kişi gözaltına alındı. A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili detaylar verildi.

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