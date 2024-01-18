Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan yardımcısı da gözaltında! | Video

Son dakika haberine göre CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 20 kişi gözaltına alındı. A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili detaylar verildi.