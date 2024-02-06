Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 2 polis yaralanırken, 2 saldırganında da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Kaçan teröristlerden biri ise yaralı yakalandı.