Video Haber Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

06.02.2024 | 15:07

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 2 polis yaralanırken, 2 saldırganında da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Kaçan teröristlerden biri ise yaralı yakalandı.

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