Camiye içki şişesiyle girdi, sigara içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı... O anlar kamerada | Video
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İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek giren ve Kur'an-Kerim’e tekme atan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İmamın şikayetçi olduğu şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.