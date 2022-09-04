Can Ataklı'dan skandal ifade! "30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık! Olmaz!" | Video

Gazeteci Can Ataklı, kendi YouTube kanalından yaptığı yayında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kutlanmasını hazmedemedi, skandal ifadeler kullandı. Bu duruma tepki gösteren Can Ataklı, "Ordu komuta böyle eller havada Kur'an okunuyor. 30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık. Kimse kızmasın, darılmasın arkadaş ne oluyor ya. Olmaz." diyerek bir kez daha nefret kustu.