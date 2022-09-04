Video Haber Can Ataklı'dan skandal ifade! "30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık! Olmaz!" | Video
Can Ataklı'dan skandal ifade!

Can Ataklı'dan skandal ifade! "30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık! Olmaz!" | Video

04.09.2022 | 14:43

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Gazeteci Can Ataklı, kendi YouTube kanalından yaptığı yayında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kutlanmasını hazmedemedi, skandal ifadeler kullandı. Bu duruma tepki gösteren Can Ataklı, "Ordu komuta böyle eller havada Kur'an okunuyor. 30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık. Kimse kızmasın, darılmasın arkadaş ne oluyor ya. Olmaz." diyerek bir kez daha nefret kustu.

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