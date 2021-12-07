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Cemal Kaşıkçı cinayetinde son dakika! Fransa'da yakalandı | Video 07.12.2021 | 19:09
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Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı: Biz soykırıma uğramış bir milletiz 07.12.2021 | 17:32
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Haşmet Babaoğlu | Bu işte bir bityeniği olduğu belliydi 07.12.2021 | 15:41
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Mehmet Barlas | Coğrafya kaderdir 07.12.2021 | 15:08
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Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti | Video 06.12.2021 | 23:56
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Son dakika: Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hayatını kaybetti | Video 06.12.2021 | 23:28
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Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması | Video 06.12.2021 | 20:03
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Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması | Video 06.12.2021 | 20:13
Son dakika haberleri: Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili aranan bir kişi Fransa'da havalimanında yakalandı.