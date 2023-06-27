Video Haber Çeşme’de tatilci yoğunluğu başladı | Video
Çeşme’de tatilci yoğunluğu başladı | Video

Çeşme’de tatilci yoğunluğu başladı | Video

27.06.2023 | 18:55

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından tatillerini İzmir’in Çeşme ilçesinde geçirmek isteyen vatandaşlar, İzmir-Çeşme Otoyolunun Alaçatı gişelerinde yoğunluğa neden oldu. Polis ekipleri, tatilcilerin evraklarını kontrol ederken, kolonya ve şeker ikram ederek bayramlarını da tebrik etti.

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