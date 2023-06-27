Çeşme’de tatilci yoğunluğu başladı | Video

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından tatillerini İzmir’in Çeşme ilçesinde geçirmek isteyen vatandaşlar, İzmir-Çeşme Otoyolunun Alaçatı gişelerinde yoğunluğa neden oldu. Polis ekipleri, tatilcilerin evraklarını kontrol ederken, kolonya ve şeker ikram ederek bayramlarını da tebrik etti.