CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den Halk TV itirafı: "2 milyon liralık ödeneğini kestim..." | Video
CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den Halk TV itirafı... "Halk TV'nin 2 milyon liralık ödeneğini kestim, partimi 5 ayda 10 milyon tasarrufa geçirdim." "Özgür Karabat hepsini biliyor, hepsi defterlerde kayıtlı."
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