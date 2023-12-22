CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den Halk TV itirafı: "2 milyon liralık ödeneğini kestim..." | Video

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den Halk TV itirafı... "Halk TV'nin 2 milyon liralık ödeneğini kestim, partimi 5 ayda 10 milyon tasarrufa geçirdim." "Özgür Karabat hepsini biliyor, hepsi defterlerde kayıtlı."