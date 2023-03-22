CHP içindeki "ETO" grubunda kimler var? | Video

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP içerisindeki trolleri yöneten bir "ETO grubunun" olduğunu söyleyerek kendisine saldırılarda bulunulduğunu dile getirdi. CHP içindeki "ETO" grubunda kimler var? Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı..