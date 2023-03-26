CHP konteyner vermek için 'parti üyeliği' şartı sunmuştu! Depremzede Ramazan Kala AHaber'e konuştu | Video
Depremzede Ramazan Kala, kendisine konteyner verilmesi için CHP ya da HDP'ye üye olma şartı sunulduğunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a anlatmasının ardından Türkiye'nin gündemine girmişti. Depremzede Ramazan Kala AHaber'e yeni açıklamalar yaptı. Ramazan Kala, "Ben 65 yaşında bir adamım. Oyun oynayacak başka bir adam bulamadınız mı?" sözleriyle uğradığı zulmü anlatırken, devletin kendisine konteyner ve çadır gönderdiğini söyledi. Kala, CHP'nin skandal teklifi içinse; "Devletimiz var, bayrağımız var. Vatanımız var bizim." yorumunu yaptı.
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