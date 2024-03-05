CHP’de ikinci tıpış tıpış vakası! Özgür Özel şimdi de CHP’lilere ayar verdi: Aklınızı başınıza alın! | Video

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 aylık görev süresinde sayısız skandal sığdırdı. Aday belirleme sürecinde torpil iddialarıyla sarsılan partide kriz devam ederken Özel, gelen anket sonuçlarında geriye düştüğünü görerek paniğe kapıldı. Bu kez de CHP seçmenini hedef aldı. Ankara’da yaptığı konuşmada, seçim otobüsünden seçmene parmak sallayarak “Aklınızı başınıza alın” çağrısı yaptı!