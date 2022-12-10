CHP'de Jeremy Rifkin çelişkisi! Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hesap vereceksiniz" 10.12.2022 | 15:11
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Muğla'da köpek hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 09.12.2022 | 23:02
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Son dakika: Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti | Video 09.12.2022 | 19:14
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’den Başkan Erdoğan’a teşekkür | Video 09.12.2022 | 18:03
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Melih Altınok | Linç varsa gerçeğin hiç önemi yok 09.12.2022 | 16:43
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Mehmet Barlas | Almanya'da tuhaf bir darbe girişimi 09.12.2022 | 16:40
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin gözyaşlarına hakim olamadı! | Video 09.12.2022 | 16:19
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Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli açıklamalar | Video 09.12.2022 | 12:37
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'vizyon' projesini 3 Aralık'ta 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' adı altında Türkiye'ye duyurdu. Kılıçdaroğlu, danışman olarak seçtiği Jeremy Rifkin'in toplantıya uzaktan bağlanmasının bilinçli bir tercih olduğunu savunurken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ABD'li ismin mazeretinin olduğunu söyleyerek genel başkanıyla çelişti.