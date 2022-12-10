CHP'de Jeremy Rifkin çelişkisi! Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'vizyon' projesini 3 Aralık'ta 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' adı altında Türkiye'ye duyurdu. Kılıçdaroğlu, danışman olarak seçtiği Jeremy Rifkin'in toplantıya uzaktan bağlanmasının bilinçli bir tercih olduğunu savunurken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ABD'li ismin mazeretinin olduğunu söyleyerek genel başkanıyla çelişti.