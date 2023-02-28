CHP'li başkandan devletin çabalarına iftira atanları utandıracak sözler: "Hiçbir ayrımcılık görmedik!" | Video

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından tek yürek olurken, devletin depremle mücadelesini baltalamak isteyen provokatörler iftira yarışına girdi. CHP’li Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise 'birlik' duygusunu bozmak isteyen manipülatörleri utandıracak sözler kullandı. Yıldırım, hiçbir ayrımcılık görmediklerini ifade ederek, "Devletimizin destekleriyle bu sıkıntılardan da kurtulacağımıza inanıyorum” dedi.