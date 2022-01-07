Video Haber CHP'li belediye çalışanlarından Kılıçdaroğlu'na zam tepkisi | Video
CHP'li belediye çalışanlarından Kılıçdaroğlu'na zam tepkisi | Video

CHP'li belediye çalışanlarından Kılıçdaroğlu'na zam tepkisi | Video

07.01.2022 | 14:45

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Beylikdüzü'nde park ve sosyal tesislerin açılış ve temel atma törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'zam' tepkisi ile karşılaştı. CHP'li Bakırköy Belediyesi çalışanları kendilerine son üç yıldır zam yapılmadığı gerekçesiyle tören alanı önünde Kılıçdaroğlu'nu protesto ederek, daha önceden zam yapılacağı yönünde verdiği sözlerini hatırlattı.

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