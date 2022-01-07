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Mahmut Övür | Muhalefete ‘kapak’ sonuçlar 07.01.2022 | 15:33
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Mehmet Barlas | Seçime kadar sabır 07.01.2022 | 15:14
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CHP'li belediye çalışanlarından Kılıçdaroğlu'na zam tepkisi | Video 07.01.2022 | 14:45
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SON DAKİKA: İYİ Partili küfürbaz Ahmet Erhan Göçmez yakalandı! | Video 07.01.2022 | 14:07
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Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu 07.01.2022 | 09:14
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Başkan Erdoğan TUSAŞ Tesisleri'nde incelemelerde bulundu | Video 06.01.2022 | 23:43
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İran’da yolcu uçağı pistten çıktı | Video 06.01.2022 | 22:16
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Dünya Sağlık Örgütü'nden Omicron açıklaması: Son varyant olmayacak | Video 06.01.2022 | 18:54
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Başkan Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi! | Video 06.01.2022 | 18:11
Beylikdüzü'nde park ve sosyal tesislerin açılış ve temel atma törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'zam' tepkisi ile karşılaştı. CHP'li Bakırköy Belediyesi çalışanları kendilerine son üç yıldır zam yapılmadığı gerekçesiyle tören alanı önünde Kılıçdaroğlu'nu protesto ederek, daha önceden zam yapılacağı yönünde verdiği sözlerini hatırlattı.