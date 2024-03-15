CHP’li Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse’den ilk yardım şovu: "Beni tanıdın mı!" | Video
Karadeniz Sahil Yolu Çerkez Mevkiinde bir motokurye trafik kazası geçirdi. Durumu gören CHP'li Giresun Belediye Başkan Adayı Fuat Köse, yaralının yanına gitti. Ancak yardım etmek yerine şov derdine düşen Köse'nin yaralı kuryeye "Beni tanıyor musun" dediği anlar, tepki çekti!
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