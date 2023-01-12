CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık vaadi tekrar gündeme geldi: "Benim geri vitesim yok"
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet takarak hukuk ve siyasi işler başdanışmanı yaptığı Nuşirevan Elçi'den 'özerklik' itirafı ve sonrasında bir televizyon programına verdiği röportaj sırasında CHP genel merkezindeki Türk Bayrağı'nı kaldırması büyük tepki çekmişti. Yaşanan bu gelişmeler ışığında, CHP'li Gürsel Tekin'in geçtiğimiz aylarda katıldığı televizyon programında HDP'ye bakanlık vaadi tekrar gündem oldu.