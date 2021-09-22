Video Haber CHP'li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Beni ihraç etmeye güçleri yetmez | Video

CHP'li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Beni ihraç etmeye güçleri yetmez | Video

CHP'li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Beni ihraç etmeye güçleri yetmez | Video
22.09.2021 | 22:34

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği gerekçesiyle ihraç istemiyle disipline sevk edilen CHP'li Mehmet Sevigen, A Haber'de Memleket Meselesi programında önemli değerlendirmelerde bulundu. "Genel Başkan eleştirilemez mi? Diktatör diyor ya sürekli, diktatör Kemal Bey’in kendisi." diyen Mehmet Sevigen, "Beni ihraç etmeye güçlere yetmez." dedi. Sevigen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yunanistan ziyareti ve CHP'li Ünal Çeviköz'ün “Mavi Vatan yayılmacılıktır” açıklaması ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.

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