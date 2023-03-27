Video Haber CHP'li Müslim Sarı'dan canlı yayında tehdit: "Hesaplaşacağımız kitleler var" | Video
CHP'li Müslim Sarı'dan canlı yayında tehdit:

CHP'li Müslim Sarı'dan canlı yayında tehdit: "Hesaplaşacağımız kitleler var" | Video

27.03.2023 | 12:29

CHP'nin "helalleşme" adı altında muhafazakar seçmenden oy talebi sürerken, CHP'li isimlerin "hesaplaşma" tehditlerine bir yenisi daha eklendi. CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı katıldığı bir televizyon programında "Hesaplaşacağımız kitleler var bizim" ifadelerini kullandı.

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