CHP'li Müslim Sarı'dan canlı yayında tehdit: "Hesaplaşacağımız kitleler var" | Video

CHP'nin "helalleşme" adı altında muhafazakar seçmenden oy talebi sürerken, CHP'li isimlerin "hesaplaşma" tehditlerine bir yenisi daha eklendi. CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı katıldığı bir televizyon programında "Hesaplaşacağımız kitleler var bizim" ifadelerini kullandı.