CHP’nin 'sahra hastanesi' yalanında büyük komedi | Video

CHP’nin hastane yalanında büyük komedi. Kılıçdaroğlu’nun “Adana Belediye Başkanımız bin yataklı sahra hastanesi kurdu” dediği yerde Güzellik Fuarı açılıyor. Adana'daki fuar alanını paravanlarla böldürüp emanet yataklarla "Pandemiye karşı bin yataklı hastane kurduk" diye ilan eden CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın balonu fena patladı. Skandalı, Karalar'ın kendisi ifşa etti. Başında olduğu Adana Belediyesi, kentin dört bir yanına astığı afişlerle, sözde hastanenin olduğu alanda 19-22 Kasım'da Estetik, Kozmetik Güzellik Fuarı açılacağını duyurdu.