CHP'nin yeni danışmanı Hacer Foggo'dan Mehmetçik'e alçak iftira! | Video

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CHP’nin yeni nesil danışman kadrosu kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlarından Amerikalı Jeremy Rifkin ve FETÖ’den teşekkür mesajı alan Daron Acemoğlu’nun ardından tepki çeken bir diğer CHP’li isimse Hacer Foggo oldu. Hacer Foggo’nun PKK’ya destek tweetleri attığı ortaya çıktı. Foggo’nun 2015 yılında hendek operasyonlarında terör örgütü PKK’yla hareket eden mücadele eden Mehmetçiği hedef alarak türk silahlı kuvvetlerine çocuk katliamında imasında bulunduğu ortaya çıktı.