Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu.
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