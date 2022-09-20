Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile bir araya geldi | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile bir araya geldi | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile bir araya geldi | Video

20.09.2022 | 23:22

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için geldiği ABD’nin New York kentinde İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.

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