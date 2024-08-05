Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel sistem iflas bayrağını çekti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Gazze kriziyle beraber küresel sistem iflas bayrağını çektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail Gazzelileri sadece bombalarla öldürmüyor, aç ve susuz bırakarak da katlediyor. Haydut devlet, avuç içi kadar toprak parçasına sıkıştırdığı 2,3 milyon insana karşı barbarlığın her türlüsünü sergiliyor. Bu zulüm karşısında BMGK'dan çıt yok. Batılı ülkeler zaten soykırımın parçası" dedi.