Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li Çeviköz'e 'Mavi Vatan' tepkisi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan, Türkiye'nin 'Mavi Vatan' stratejisini yayılmacılık olarak nitelendiren CHP'li Ünal Çeviköz'e tepki geldi. Fuat Oktay, "Rum ve Yunan ikilisi Mavi Vatan'ı yayılmacı olarak nitelendiriyor, bunu hatırlatırım. Mavi Vatan stratejisi Türkiye'nin denizlerdeki canlı ve cansız haklarını temsil eder. Biz Mavi Vatan'ın her noktasında milli duruştan yanayız. Hakkımızı kimseye yedirmeyiz." dedi.