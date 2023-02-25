Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği! Bakan Kurum: "Vatandaşlarımıza sözümüzü tutacağız" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Depremzede kardeşlerimiz için bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı sahada 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. 11 ilimizde arama-kurtarma çalışmalarını fiilen tamamladık. Hasar tespitte yüzde 80, hasarın yoğun olduğu yerlerde ise yüzde 90 seviyelerini aştık.. Hatay’da mart-nisan aylarında 50 bin konut için planlama yaptık. Tüm kentimizle birlikte Ulu Camimizi, Meclis Binamızı da yeniden ayağa kaldıracağız… Mart ayı sonuna kadar 14 bin bağımsız bölümün inşa sözleşmesini tamamlamış olacağız. 21 Şubat’ta başlattığımız yapım sürecinde bugün itibariyle de 4 günde 10 bin 12 yeni yuvamızın sözleşmelerini imzalamış ve inşaat sürecine başlamış olduk. Cumhuriyet tarihinin en büyük, en kapsamlı afet konut seferberliğini aynı anlayışla hasar tespitlerini yapmaya müteakip devam edeceğiz.” dedi.