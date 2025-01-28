Video Haber DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-41" ve "GÜRZ-42" operasyonları: 100 şüpheli yakalandı | Video
DEAŞ terör örgütüne yönelik

DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-41" ve "GÜRZ-42" operasyonları: 100 şüpheli yakalandı | Video

28.01.2025 | 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 1 haftadır devam eden "GÜRZ-41" ve "GÜRZ-42" operasyonlarında, 100 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından son 1 haftadır devam eden 'GÜRZ-41' ve 'GÜRZ-42' operasyonlarımızda, 100 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Tüm terör odaklarına karşı 'terörü kaynağında yok etme' stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" dedi.
24 ilde yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca, Ankara, Antalya, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova, Amasya, Çanakkale, Diyarbakır, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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