DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-41" ve "GÜRZ-42" operasyonları: 100 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 1 haftadır devam eden "GÜRZ-41" ve "GÜRZ-42" operasyonlarında, 100 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.
24 ilde yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca, Ankara, Antalya, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova, Amasya, Çanakkale, Diyarbakır, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
50:22
Başkan Erdoğan: Bu belanın kökünü kazıyacağız 27.01.2025 | 16:37
26:44
30:38
04:31
00:50
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti | Video 24.01.2025 | 15:19
09:46
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan çöken binaya ilişkin açıklama | Video 25.01.2025 | 09:01
00:09
Konya Selçuklu'da 4 katlı bina böyle çöktü! | Video 25.01.2025 | 08:48
01:57
Konya'da 4 katlı bina çöktü! 3 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı | Video 25.01.2025 | 08:40
05:02
Melih Altınok | Arkadaşlar çalışıyor 24.01.2025 | 16:57
04:35
Nebi Miş | Yargı reformu stratejisinin önceliği ne olmalıdır? 24.01.2025 | 16:55
09:21
Yavuz Donat | Pişkinliğin önlenemez yükselişi 24.01.2025 | 16:53
04:36
Mahmut Övür | CHP’li Tanju Özcan’ın belgeli ‘yalan’ı! 24.01.2025 | 16:50
02:45
Hilal Kaplan | Trump ve Neo-conlar 24.01.2025 | 16:48
28:56
26:37
07:55
00:18
Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 14 yaralı! | Video 24.01.2025 | 09:21
00:32
El Kaide'nin 2 kilit ismi İstanbul’da yakalandı | Video 24.01.2025 | 09:17