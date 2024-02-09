DEM Parti'nin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu | Video
DEM Parti ile CHP arasında adaylık krizi aşılamadı. Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkartmayı planlayan DEM Parti'de Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi öne çıktı. Ancak Kandil'den gelen "CHP ile ittifak yapın" mesajı sonrası DEM Parti geri adım attı, Başak Demirtaş da adaylıktan çekildiğini açıkladı. CHP ve DEM arasındaki gizli ittifak sürerken bugün DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan İstanbul adaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada İBB Eş Başkan adayları olarak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin ismi çıktı.
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