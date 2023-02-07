Video Haber Deprem enkazından 35 saat sonra inanılmaz kurtuluş | Video
Deprem enkazından 35 saat sonra inanılmaz kurtuluş | Video

Deprem enkazından 35 saat sonra inanılmaz kurtuluş | Video

07.02.2023 | 18:13

Hatay'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Sidra, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarıyla sağ kurtarıldı. O anlar ise ekiplerce görüntülendi.

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