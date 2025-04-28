Video Haber Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: "Adalar fayı ölü bir fay"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı:

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: "Adalar fayı ölü bir fay"

28.04.2025 | 22:12

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programına konuk oldu. Beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili konuşan Üşümezsoy, "Adalar fayı ölü bir fay. Tek risk 'Kumburgaz fayı' demiştim. Ben var olan ne varsa onu söylüyorum.Önce 8 diyorlardı sonra 7'ye çektiler" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’de açıkladı: Adalar fayı ölü bir fay 50:37
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: "Adalar fayı ölü bir fay" 28.04.2025 | 22:12
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 26:29
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 28.04.2025 | 19:28
Başkan Erdoğan’dan Batı’ya göçmen tepkisi: İnsani trajedileri reklam malzemesi olarak kullanıyorlar | Video 29:46
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya göçmen tepkisi: "İnsani trajedileri reklam malzemesi olarak kullanıyorlar" | Video 28.04.2025 | 13:31
İBB soruşturmasında ikinci dalga operasyon: Gözaltı sayısı 52’ye yükseldi | Video 01:55
İBB soruşturmasında ikinci dalga operasyon: Gözaltı sayısı 52’ye yükseldi | Video 28.04.2025 | 12:58
Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay’dan Bakan Kurum’a teşekkür ziyareti | Video 00:13
Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay’dan Bakan Kurum’a teşekkür ziyareti | Video 28.04.2025 | 12:42
Sırrı Süreyya Önder’in doktorlarından yeni açıklama: Hayati tehlikesi artarak devam etmekte | Video 01:31
Sırrı Süreyya Önder'in doktorlarından yeni açıklama: "Hayati tehlikesi artarak devam etmekte" | Video 28.04.2025 | 11:27
İstanbul Valisi Davut Gül: Okullarımız depremde hasar almadı | Video 02:26
İstanbul Valisi Davut Gül: "Okullarımız depremde hasar almadı" | Video 28.04.2025 | 10:58
Kameralar neden kapatıldı? Gizli görüşmelerin sebebi neydi? İBB soruşturmasında merak edilenler | Video 07:56
Kameralar neden kapatıldı? Gizli görüşmelerin sebebi neydi? İBB soruşturmasında merak edilenler | Video 28.04.2025 | 10:57
Murat Ongun eşi üzerinden rüşvet mi tezgahladı? | Video 02:05
Murat Ongun eşi üzerinden rüşvet mi tezgahladı? | Video 27.04.2025 | 16:02
Başkan Erdoğan, Arapça öğretmeni Ahmet Karaman’ın cenaze namazına katıldı | Video 05:27
Başkan Erdoğan, Arapça öğretmeni Ahmet Karaman’ın cenaze namazına katıldı | Video 27.04.2025 | 15:53
İBB korumalarının taşıdığı iki bavulda ne vardı? | Video 05:09
İBB korumalarının taşıdığı iki bavulda ne vardı? | Video 27.04.2025 | 15:56
27 Nisan 2007’de neler oldu? | Video 15:46
27 Nisan 2007’de neler oldu? | Video 27.04.2025 | 15:56
Emine Erdoğan Saklı Kalanlar sergisinin açılışını yaptı | Video 10:48
Emine Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisinin açılışını yaptı | Video 27.04.2025 | 08:38
Bayraktar TB3’ün Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri başarıyla gerçekleşti | Video 00:53
Bayraktar TB3’ün "Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri" başarıyla gerçekleşti | Video 26.04.2025 | 16:52
Mahmut Övür | PKK kongresi ve Barzani’nin rolü 03:49
Mahmut Övür | PKK kongresi ve Barzani’nin rolü 26.04.2025 | 16:04
Haşmet Babaoğlu | Haftanın Notları: Korku, zihni sislendirir 02:46
Haşmet Babaoğlu | Haftanın Notları: Korku, zihni sislendirir 26.04.2025 | 16:02
Melih Altınok | Sokağa çıkılacak vakit eve giriyorlar 04:01
Melih Altınok | Sokağa çıkılacak vakit eve giriyorlar 26.04.2025 | 16:00
Bercan Tutar | Grönland ve Filistin’e karşılık Ukrayna, Tayvan ve Suriye mi? 04:48
Bercan Tutar | Grönland ve Filistin’e karşılık Ukrayna, Tayvan ve Suriye mi? 26.04.2025 | 15:59
Okan Müderrisoğlu | Bir CHP klâsiği ve tipik örneği! 05:36
Okan Müderrisoğlu | Bir CHP klâsiği ve tipik örneği! 26.04.2025 | 15:56
Salih Tuna | Kahramanınız elden gidiyor! 04:14
Salih Tuna | Kahramanınız elden gidiyor! 26.04.2025 | 15:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY