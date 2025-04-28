Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: "Adalar fayı ölü bir fay"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programına konuk oldu. Beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili konuşan Üşümezsoy, "Adalar fayı ölü bir fay. Tek risk 'Kumburgaz fayı' demiştim. Ben var olan ne varsa onu söylüyorum.Önce 8 diyorlardı sonra 7'ye çektiler" ifadelerini kullandı.
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