Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: "Adalar fayı ölü bir fay"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programına konuk oldu. Beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili konuşan Üşümezsoy, "Adalar fayı ölü bir fay. Tek risk 'Kumburgaz fayı' demiştim. Ben var olan ne varsa onu söylüyorum.Önce 8 diyorlardı sonra 7'ye çektiler" ifadelerini kullandı.