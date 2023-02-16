Depremde 3 çocuğunu kaybeden acılı babadan ders niteliğinde sözler | Video
Kahramanmaraş merkezli depremde 3 çocuğunu kaybeden Osman Demirel, insanların açgözlülüğün felaketin boyutunu daha da artırdığına dikkat çekerek "Kirası 500 TL - 1000 TL etmeyecek evlerin kirasını 3 bin, 5 bin TL yaparak insanlar zor duruma sokuldu. Bundan dolayı açgözlülüğümüzün kurbanı olduk." dedi.
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