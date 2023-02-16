Video Haber Depremde 3 çocuğunu kaybeden acılı babadan ders niteliğinde sözler | Video
Depremde 3 çocuğunu kaybeden acılı babadan ders niteliğinde sözler | Video

Depremde 3 çocuğunu kaybeden acılı babadan ders niteliğinde sözler | Video

16.02.2023 | 20:55

Kahramanmaraş merkezli depremde 3 çocuğunu kaybeden Osman Demirel, insanların açgözlülüğün felaketin boyutunu daha da artırdığına dikkat çekerek "Kirası 500 TL - 1000 TL etmeyecek evlerin kirasını 3 bin, 5 bin TL yaparak insanlar zor duruma sokuldu. Bundan dolayı açgözlülüğümüzün kurbanı olduk." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Depremde 3 çocuğunu kaybeden acılı babadan ders niteliğinde sözler | Video 02:23
Depremde 3 çocuğunu kaybeden acılı babadan ders niteliğinde sözler | Video 16.02.2023 | 20:55
248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: İyiyim, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım | Video 09:24
248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: "İyiyim, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım" | Video 16.02.2023 | 16:52
Hasar tespiti nasıl yapılıyor? Her çatlak, ağır hasar anlamına mı gelir? İl il hasar tablosu açıklandı! | Video 10:24
Hasar tespiti nasıl yapılıyor? Her çatlak, ağır hasar anlamına mı gelir? İl il hasar tablosu açıklandı! | Video 16.02.2023 | 16:54
’Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyası’nda rekor kırıldı! Turkuvaz Medya’daki geceye katılan ünlüler duygularını paylaştı | Video 09:17
'Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyası'nda rekor kırıldı! Turkuvaz Medya'daki geceye katılan ünlüler duygularını paylaştı | Video 16.02.2023 | 15:38
Oyun çadırına giren depremzede çocukların mutlulukları kameraya yansıdı | Video 00:45
Oyun çadırına giren depremzede çocukların mutlulukları kameraya yansıdı | Video 16.02.2023 | 15:30
Depremden sağ kurtulan Sevgi Çakmak: Şiddetli deprem bizi yataktan attı | Video 03:13
Depremden sağ kurtulan Sevgi Çakmak: "Şiddetli deprem bizi yataktan attı" | Video 16.02.2023 | 14:45
Çevik kuvvet polisleri depremzede çocuklarla top oynadı | Video 00:33
Çevik kuvvet polisleri depremzede çocuklarla top oynadı | Video 16.02.2023 | 14:23
Türkiye Tek Yürek yayınında yaptığı 50 bin TL bağışı, 50 milyar TL anlaşılan galerici gündem oldu | Video 00:26
"Türkiye Tek Yürek" yayınında yaptığı 50 bin TL bağışı, 50 milyar TL anlaşılan galerici gündem oldu | Video 16.02.2023 | 14:08
50 milyar lira bağışla gündem olan galerici konuştu: Heyecanla, eski paraya göre 50 milyar TL dedim | Video 04:51
"50 milyar lira" bağışla gündem olan galerici konuştu: "Heyecanla, eski paraya göre 50 milyar TL dedim" | Video 16.02.2023 | 14:00
Depremden 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan kediye ‘AFAD’ ismi verildi | Video 00:56
Depremden 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan kediye ‘AFAD’ ismi verildi | Video 16.02.2023 | 13:18
Depremin 11’inci gününde Hatay’da son durum böyle görüntülendi | Video 04:32
Depremin 11'inci gününde Hatay'da son durum böyle görüntülendi | Video 16.02.2023 | 12:31
Kahramanmaraş’ta 248. saatte yeni mucize! 17 yaşındaki Aleyna enkaz altından sağ çıkarıldı | Video 04:04
Kahramanmaraş'ta 248. saatte yeni mucize! 17 yaşındaki Aleyna enkaz altından sağ çıkarıldı | Video 16.02.2023 | 12:21
CHP’li Başkan deprem yardımları sebebiyle AK Partili Başkan’a teşekkür etti | Video 01:30
CHP’li Başkan deprem yardımları sebebiyle AK Partili Başkan’a teşekkür etti | Video 16.02.2023 | 11:56
Saatlerce enkaz altında kalan yaşlı kadın korku dolu anları anlattı: Karanlıkta Allah’a yalvardım | Video 03:53
Saatlerce enkaz altında kalan yaşlı kadın korku dolu anları anlattı: "Karanlıkta Allah'a yalvardım" | Video 16.02.2023 | 11:13
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı! Peş peşe ışık parlamaları... | Video 01:35
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı! Peş peşe ışık parlamaları... | Video 16.02.2023 | 10:08
SABAH TV, Hatay Altınözü’nde deprem sonrası 50 metre genişliğinde oluşan vadiyi görüntüledi | Video 01:49
SABAH TV, Hatay Altınözü'nde deprem sonrası 50 metre genişliğinde oluşan vadiyi görüntüledi | Video 16.02.2023 | 09:59
Depremde zarar gören minareler tek tek yıkıldı | Video 01:00
Depremde zarar gören minareler tek tek yıkıldı | Video 16.02.2023 | 09:16
Deprem bölgesinde baba olacağının haberini alan madenci konuştu: Buruk bir sevinç yaşadım | Video 01:54
Deprem bölgesinde baba olacağının haberini alan madenci konuştu: "Buruk bir sevinç yaşadım" | Video 16.02.2023 | 08:48
’Türkiye Tek Yürek’ ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL | Video 03:30
'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL | Video 16.02.2023 | 09:04
Ailesini çıkardı, kendisi son anda yaralı kurtuldu: “Oğlum yatağa değse sıçrıyorum” | Video 02:14
Ailesini çıkardı, kendisi son anda yaralı kurtuldu: “Oğlum yatağa değse sıçrıyorum” | Video 16.02.2023 | 08:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA