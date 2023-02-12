Depremzedeler dehşet anlarını anlattı: Ortalık masmavi oldu, kıyamet gibiydi | Video
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Burdur'da bulunan KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedelerden Sinan Sazcıoğlu deprem anında yaşadığı dehşeti anlattı. Sazcıoğlu, "Çocuğu kucakladım çıktım, birden ortalık masmavi oldu. Ortalık vahşet halde. Enkaz altından birilerini çıkarıyoruz. Ortalık bildiğiniz kıyamet gibiydi" ifadelerini kullandı.
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