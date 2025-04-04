Video Haber Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'nde partililerini 'Bozkurt' selamı ile selamladı
Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'nde partililerini 'Bozkurt' selamı ile selamladı

Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'nde partililerini 'Bozkurt' selamı ile selamladı

04.04.2025 | 14:42

MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partililerini 'Bozkurt' selamı ile selamladı.

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