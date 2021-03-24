Dikkat! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Milli Eğitim Bakanlığı'dan son dakika yüz yüze sınav açıklaması | Video

Son dakika haberi... Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi. "Hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır." denildi.