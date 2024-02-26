Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız A Haber’de: "İhtiyati tedbirler uygulanmalı" | Video

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız Uluslararası Adelet Divanı’nında sunum yaptı. Sunumun ardından A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Yıldız, “İşgal’in sona ermesi gerektiğini belirten bir sunum yaptık. Uluslararası toplum bu konuda gayret sarfetmeli” dedi.