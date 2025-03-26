Video Haber Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi | Video
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi | Video

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi | Video

26.03.2025 | 06:07

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında ABD'ye geldi. Bakan Fidan, başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Kameraların karşısında el sıkışan ikili daha sonra görüşmeye geçti.

Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınması, Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bu bağlamdaki işbirliği imkanlarının ele alınması bekleniyor.

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