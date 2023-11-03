Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.
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