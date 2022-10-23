Diyarbakır, Başkan Erdoğan'ı bekliyor | Video

Dün Malatya'da olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün de geçtiğimiz hafta Bartın'daki felaket nedeniyle ertelediği Diyarbakır programını gerçekleştirecek. Toplu açılış töreninde Diyarbakır ve bölgede biten projelerin kurdelesini kesecek olan Başkan Erdoğan'ın önemli açıklama, temas ve ziyaretleri olacak.